Päästeti koer, kes oli mitu päeva plastpurgis lõksus

Varjupaika jõudes sai koer kääride abil ettevaatlikult purgist vabastatud. Pikalt söömata ja joomata loom ahmis kohe isukalt toitu ja vett. Vaatamata sellele, et kutsul on alatoitumusest ribid väljas, on tema üldine seisund hea. Loom on sõbralik, tunneb mõnd peamist käsklust ja pärast vajalikke protseduure hakatakse talle kodu otsima.