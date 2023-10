PÄEVAKÄPAD ⟩ Miks keegi neid ei märka? German ja Herman ootavad kodu juba 3 aastat

Ühel päeval aga märkasid vabatahtlikud, et vennakesed ei ole enam nii rõõmsad ja õnnelikud kui alguses… Nad on väsinud. Väsinud ootamast, sest koduootus on kestnud juba rohkem kui kolm aastat. Kuhu küll nende inimene jääb?

Vabatahtlikud saavad aru, et kahte kassi üheskoos koju saada on keeruline. Ühte kassi koju saata aga lihtsam «Kas tõesti peaksime nad lahutama, et nad mõlemad niimoodi kodusesse keskkonda saaksid? Et nad ei saa võita? Jääda kokku ja leida kodu… Valik on kas jääda kokku ja elada turvakodus või minna eraldi kodudesse.»