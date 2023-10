OOTAMATU DIAGNOOS ⟩ Kassil tuvastati terviseprobleem, mis painab ka paljusid inimesi

Pumpkin jõudis koos pisikese pojaga Pesaleidjasse alles hiljuti ning on varjupaigaelust äraütlemata kurnatud. See pole ju paik, kus üks sõbralik kiisupreili elada tahaks ja seetõttu esineb tal mitmeid stressi sümptomeid. Üks neist on suu lahti hingeldamine. Varjupaiga töötajad ehmatasid, kui selle avastasid ning suundusid Pumpkiniga ruttu Loomade Kiirabisse.