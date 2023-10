Just see koeratõug võib osutada edukaks salarelvaks lutikatevastases sõjas

Pilt on illustratiivne.

Lutikatest on saanud teema, millest räägitakse viimasel ajal söögi alla ja söögi peale. Prantsusmaalt uue tõuke saanud probleem põhjustab massilist paanikat kogu Euroopas ja kaugemalgi. Parasiite võib kodustes tingimustes leiduda näiteks madratsiõmblustes, põrandaliistudes ja pistikupesades, kus nad saavad peituda kuni 12 kuud, ilma et nad peaksid verd imema. Suurbritannia koeraekspert Brian Leith ütles, et hästi koolitatud koer märkab lutikaid vaid sekunditega, vahendab Mirror UK.