RÖÖGATU RAVIARVE ⟩ Elunäinud kassike Taadu võitleb kiirabis elu eest: prognoositav arve on 1000 eurot!

Tavapäraselt on Taadu esimesena toidukausi juures, ent seekord oli tal söögi vastu olematu huvi. Seisund püsis, hingamine muutus aina raskemaks ning oli selge, et Taadu vajab koheselt erakorralist abi.

Nii jõudis ta Loomade Kiirabisse. Kopsust avastati veidi vedelikku, hingamine oli väga raske, põis liiga täis ning vajas manuaalset tühjendamist. Ühtlasi vajas Taadu hapnikukambrit ning kateetrit põide. Inkubaatoris hapniku all on tema hingamine enam-vähem stabiilne ning ta on ka paar korda iseseisvalt urineerinud. Siiski ei luba seisund kassil veel kliinikust välja saada.

Hoiukodu nutab ainuüksi mõttest, et Taadu võib-olla ei jõuagi kunagi kliinikust tagasi koju. Prognoositav arve suurus on 1000 eurot - röögatult suur summa. Kuid see on hetkel Taadu elu hind ning Pesaleidja võitleb looma eest edasi.