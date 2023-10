USKUMATU LUGU ⟩ Õnnelikud juhused aitasid tänavale visatud kodurottide elu päästa

Kuna ilm oli kole ja vabatahtlik rottidega sina peal, pisteti väike rännumees tuule eest põue, kus ta kiiresti rahu leidis ja unele jäi. Esmase ülevaatuse käigus selgus, et uus poiss hingab pahasti (hingamisteedes on kuulda räginat), hoiab nähtavalt oma paremat esikäppa ja on värskeid väliseid haavu täis, mis tõenäoliselt on tekkinud metsikute rottidega kaklemisest.

«Juhul kui Sina, Sinu tuttav või keegi pereliikmetest on väikese loomaga hädas, siis palun võtke meiega ühendust ja ärge jätke oma hoolealuseid üksinda loodusse elu eest võitlema. Need loomad on statistika kohaselt hukule määratud ja see surm ei ole kerge, vaid sageli piinarikkalt veniv. Me ei mõista kedagi hukka selle eest, kui te olete sattunud seisu, kus te peategi loomadest loobuma. Küll aga on meile mõistmatu, kui loomad on sattunud tänavale ning nagu eelkirjeldatud juhtumi põhjal näeme, et tegu on ühe pere loomadega, kes on koos vabadusse lastud. Me teeme oma tiimiga endast kõik oleneva, et aidata hätta sattunud ning koduta jäänud närilisi, kuid eelistame seda teha ikkagi suheldes inimestega, mitte läbi vihjete ja kuskilt põõsaste vahelt,» on MTÜ seisukoht.