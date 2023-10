FOTO ⟩ Mees kohtas Jõhvi lähedal põnevat metsloomaperet: see on ebatavaline

Listovi teed ristusid nimelt kahe vasikaga põdraemaga. Mehe sõnul olid loomad väga uudishimulikud ja lasid end vaadata koguni kümmekond minutit. «See on ebatavaline, kuna tavaliselt vasikaga põdralehm jookseb kohe ära. Need aga käitusid rahulikult. Ema oli algul pingul, aga pärast rahunes ja lõpuks pärast kõik läksid rahulikult metsa. Isegi vahepeal jõudsid süüa oksi, mis viitab, et olid rahulikud,» rääkis ta Lemmikule.