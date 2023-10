«Kanade puurispidamine on julm ja ebavajalik viis munade tootmiseks. Paljud Euroopa riigid on juba otsustanud selle seadusega keelata. Nende riikide kogemus on näidanud, et see ei ole muna hinda oluliselt mõjutanud. Täna riigikogus toimuv arutelu annab praktilise sisendi selle jaoks, kuidas ka Eestis saaksime liikuda kanade parema kohtlemise poole,» kommenteerib sündmust Nähtamatute Loomade kampaaniajuht Merit Valge.