SÜDAMLIK TEGU ⟩ Mitu kuud hoolt ja abi vajanud siilipoisid on nüüdseks kosunud ja valmis loodusesse tagasi minema

Pilt on illustratiivne.

Mitte kõik superkangelased ei kanna keepi — mõned neist tulevad täiesti meie keskelt ning nende supervõimeks on eriliselt suur süda. Loomapäästegrupp MTÜ jagab oma Facebookis südamlikku postitust sellest, kuidas neli vaparat siilipoissi- ja tüdrukut on abistajate valvsa pilgu all toibunud ning seejärel taas loodusesse vabaks lastud!