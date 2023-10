VIDEO ⟩ Kurb vaatepilt: metsas jalutanud noored leidsid poolsurnuks nälginud kassi, kelle ümber kärbsepilv

«Kliinikus selgus, et kassil on tugev põletik, veetustumine, lihasmass olematu, karvastik paksult kärbsemune täis, aga õnneks veel pole vaglad koorunud ning teda elusast peast sööma hakanud,» kirjeldas vabatahtlik, kes jagas ka kassist leiupaigas tehtud videot.

Tegemist on noore isase kassiga. Kuigi esialgsetel andmetel midagi kinnitada ega ümber lükata ei saa, arvavad vabatahtlikud, et tegu on pikemat aega hoolitsuseta olnud endine kodukassiga, kes on pikalt näljas olnud. Organid on kassil töökorras, probleemiks aga tugev põletik, mistõttu vajab ta intensiivset ravi kliinikus päris tükk aega.