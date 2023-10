PÄEVAKÄPP ⟩ Paku kodu hiilglaslikust kassikolooniast päästetud Alar Kurisele

Koos sõpradega on Alar nüüd loomaarsti juures käidud ja vajalikud ilu- ja terviseprotseduurid saanud ning nii on käes paras aeg päriskoju minna.

Alar Kuris on MTÜ Kasside Turvakodu vabatahtike sõnul tõeline presidendi potentsiaaliga kassipoiss: tõeline ühiskonna majakas. «Alar on alguses pigem vaoshoitud ja jälgib toimuvat eemalt, aga kui uute inimeste ja kohaga kohaneb, siis on vahva seltsiline, viskab nalja ning kui vaja, siis loeb noortele kassipoegadele sõnu peale, kes alatasa krutskeid teevad,» kirjeldavad nad.