Ootamatult avastas ta ehmatusega, et pildile on jäänud varas ise ning hetk, millal sõrmus temalt näpati.

Noor naine, kes kasutab Instagramis nime @bikeearth, reisib koos oma kihlatuga laias maailmas ja dokumenteerib enda seikluseid ühismeedias. Ühel hetkel keset reisi avastas ta ehmatusega, et kaotsi on läinud tema kihlasõrmus. Ta hakkas lappama fotosid ja videoid, et näha millal ta ehet viimati kandis ning kuhu see seega kaduda võis.