VIDEO ⟩ Vaata, kuidas hunt peab Tartumaa põllul hiirejahti

Huntide jaoks on hiirte püüdmine rohkem kui lihtsalt toidu hankimine; see on ka võimalus näidata oma osavust ja jõudu. Nad kasutavad oma intelligentsust ja loomulikku instinkti, et läheneda hiirtele ettevaatlikult ja siis kiiresti rünnata. Kui hundil õnnestub hiir kätte saada, võib see olla nagu väike võidurõõm, mida jagada oma karjakaaslastega.