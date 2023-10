SÜDAMLIK TEGU ⟩ Mees päästis Keila lähistel keset maanteed vedelenud kassipoja

Kompus sõitis 3. oktoobril Tallinnast Keila poole, kui nägi tahavaatepeeglist mööda asfalti veerevat kassipoega. Kui esialgus arvas ta, et kassipoeg jäi auto alla, siis asja lähemalt uurides tekkis kahtlus, et kass visati autost välja või oli juba varem kusagilt toodud, kuna loom ei näinud sugugi kodutu isendi moodi välja. «Kui ei suuda enda lemmikut üleval pidada, siis on olemas erinevad organisatsioonid, kelle poole murega pöörduda,» paneb mees inimestele südamele.