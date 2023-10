Kanatalitaja kirjeldab kõige jubedamat tööpäeva: kui seda esimest korda nägin, läks mitmeks tunniks süda pahaks

Mirjam Näkk. Foto: Nähtamatud Loomad

Kinnijäänud kanade saatus sõltubki sellest, kas talitaja märkab ja aitab ta sealt välja või ei vaevu. Piina ja kannatusi on puurikanalas nii palju, et võin ainult arvata, et põhjuseks, miks osad talitajad kinnijäänud kanasid ei aita, on enesesäilitusmehhanism. Selleks, et suuta sellises kohas töötada, on ilmselt vajalik ära unustada, et tegu on tundevõimeliste elusolenditega.

Surnud kanad kogusime kanala tagaukse juurde suurde hunnikusse. Nii surnud kui elusaid kanu kantakse võttes kana ühest jalast kinni, nii mahub mõlemasse kätte neid hulgim. Peopesas on tunda, et see on kehaosa, samasugune nagu inimese sõrm.

See kana oli puuris oleva toru alla kinni jäänud ja ilma abita sealt enam välja ei pääseks. Foto: Nähtamatud Loomad

Linde, kes enam liikuda ei jaksa või kes peidavad oma pead söödarenni ääre alla, sest see on ainuke koht, kus oma pead kaitsta, kohtab igapäevaselt. Puurikanala stressirikastes tingimustes, kus kanadel puuduvad igasugused tingimused oma loomuomaste vajaduste rahuldamiseks ning muudeks tegevusteks, juhtub sageli, et kana, kellel on tekkinud haav, hakatakse puurikaaslaste poolt järjepidevalt nokkima. Kõige jubedam oli olla tunnistajaks sellele, kui puurikaaslased ühe kana verist taguotsa nokkisid ja ta mu silme all hinge heitis, tehes veel viimased tõmblused.

Vigastatud kanade aitamiseks puuduvad võimalused