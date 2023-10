Pärnumaal murdis hunt kolmandat korda laudas lambaid

«See on kahe nädala jooksul kolmas lammaste murdmine samas kohas. 3. oktoobri öösel kaevas hunt end lausa lauta sisse ning murdis veel neli lammast. Kokku on murtud 19 lammast ja 7 on samast kohast kadunud,» selgitas Pärnumaa piirkonna jahimees Mihkel Uudikas . Mehe sõnul käisid hundid samas kohas röövretkedel ka eelmisel aastal.

Jahimehe sõnul pole teada, kas tegemist on ühe hundi või mitmega. Rajakaamera fikseeris ainult ühe hundi. «Samas tundub kuidagi kahtlane, et ainult üks käib murdmas, sest eelmine kord oli see murdmine palju suurem, murti palju rohkem loomi korraga. Kas see üksikisend suudab seda kõike, ei ole kindel,» lisas Uudikas.