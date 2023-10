HIRMKALLIS ARVE ⟩ Ootamatu kiirabis käik läks kassile maksma üle 700 euro

Tristan saabus Pesaleidjasse augusti lõpus ning oli esialgu pisut arglik ja kartlik, kuna polnud ilmselt varem inimhellust tunda saanud. Praeguseks on temast saanud mänguhimuline ja hea isuga kassilaps, kuni ühel päeval kõik muutus. «Tristan keeras selja, kui konserviaeg käes oli ja tundis ennast silmnähtavalt halvasti. Tegutseda tuli kohe, kuna kassipoegade jaoks on aeg suurim vaenlane ja Tristani enesetunne oleks võinud kõigest mõne tunni jooksul drastiliselt halveneda,» ütles Pesaleidja kommunikatsioonijuht Marlene Neiland.

Kassilaps viidi kohe kiirabisse, kus selgus, et loomal on kehatemperatuur tõusnud, vedelikupuudus ning liiga heledad limaskestad. Oli selge, et Tristan vajab statsionaarset ravi ja abi, ning järgmised päevad pidi ta veetma kliinikus.