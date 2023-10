Surema hakanud kassiema jättis oma kuus poega hätta

Kassiema oli vabatahtlike sõnul apaatne ning kehva, ainult lamas ning tal polnud jõudu isegi pead tõsta. Ahmis õhku ning oli mineku äärel. «Kartsime, et tema küll ööd üle ei ela,» ütles vabatahtlik.

MTÜ vabatahtlik Kadri oli sunnitud öö läbi kassibeebisid toitma ning tegi kõik, mis võimalik, et emane kiisu hommikuni vastu peaks, kuni kliinikud lahti lähevad. Järgmisel päeval õnnestuski kassiema Haabersti loomakliinikusse toimetada. Seal selgus, et loomal on kopsuturse ning ilmselt pankreatiit, mis teevad tema seisundi üliraskeks.

Kassiema Foto: CATS help / Facebook

Kassipojad viidi vabatahtliku Krislini juurde Tallinnas lutitamisele ning neile püütakse hoiukodud leida, sest kuus kassipoega ühel hoiukodul lutitada on natuke liig.

Loomakaitsjate sõnul ei ole nii suure kassipere päästmine sugugi odav lõbu. «Lisaks emme kiisu arvele, mis ähvardab päris kopsakas tulla, on meil vaja tellida kuuele beebile piimapulbrit, beebikonserve ning nende päästmise ning üles kasvatamise hind küündib ilmselt 1200 euroni,» ütleb vabatahtlik. Kasse tuleb toita piimapulbriga, mis on samuti üpris kulukas. Vabatahtlikud prognoosivad, et koos kassiema raviga läheb selle pere jaoks vaja 1700 eurot.

Cats Help sõnul on neil septembri lõpu seisuga 25 000 euro eest arveid, mis ootavad tasumist ning MTÜ hoole all olevate kasside arv on 435.