Kassiema oli vabatahtlike sõnul apaatne ning kehva, ainult lamas ning tal polnud jõudu isegi pead tõsta. Ahmis õhku ning oli mineku äärel. «Kartsime, et tema küll ööd üle ei ela,» ütles vabatahtlik.

MTÜ vabatahtlik Kadri oli sunnitud öö läbi kassibeebisid toitma ning tegi kõik, mis võimalik, et emane kiisu hommikuni vastu peaks, kuni kliinikud lahti lähevad. Järgmisel päeval õnnestuski kassiema Haabersti loomakliinikusse toimetada. Seal selgus, et loomal on kopsuturse ning ilmselt pankreatiit, mis teevad tema seisundi üliraskeks.