Koerte paljundamisvabriku osas tuli kümneid kaebuseid, valukarjed kostusid tänavalegi

Tallinnas Punasel tänaval on suur kortermaja, mille ühe püstaku viiendal korrusel peetakse alaska malamuute. Emane ja isane koer, kellega toodetakse kaks korda aastas kutsikaid ning nende elukohaks on ühetoaline rõduga korter, mis on loomade pidamiseks liiga väike. Maja elanikud ja möödujad on teinud rohkelt kaebuseid, sest kaugele kostub koerte ulg ja karjed, pererahva röökimine ning väidetavad peksu hääled.