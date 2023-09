«Sellised vaatepildid on ikka suhteliselt harukordsed. Sel aastal on teada vaid Raplamaal liikunud põdralehmast, kes oli samuti kolme vasikaga, aga see on Võrumaast oluliselt kaugemal,» selgitas rajakaamera omanik Hannes Varik Eesi Jahimeeste Seltsi kodulehe vahendusel.