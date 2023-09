Internetis levib video Suurbritannias Sheffieldis toimunud juhtumist, milles on näha, kuidas Staffordshire bullterjer ründab äkitselt mööda jalutavat ema koos väikese lapse ning koeraga. Ühendkuningriigis on viimasel ajal palju tormi tekitanud arutelu koerte rünnakute tõusust. Mõni aeg tagasi teatas peaminister Rishi Sunak, et kavatseb keelustada XL Bully koeratõu pärast vägivaldsete juhtumite suurt kasvu.