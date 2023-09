Vene hurt ehk barsoi on Venemaalt pärinev koeratõug ning nad on väga laialt tuntud oma äärmiselt pika koonu poolest.

Lapsha kajastab oma tegemisi iga päev Instagramis, kus teda jälgib 100 000 inimest ning tema perekond arvab, et nende lemmiku koon on siiski tavapärasest pikem ning vääriks isegi Guinnessi rekordit, kuid sellist kategooriat veel teadaolevalt ei eksisteeri. Lapsha koon on väidetavalt veidi rohkem kui 30 sentimeetri pikkune.