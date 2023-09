Pesaleidja on kass Kissule juba mitu korda annetusi kogunud, sest kassi on leidmise hetkest alates kimbutanud piinav kõhukinnisus, mis muudab kõhu kõvaks ning käpad nõrgaks, kassil tekivad justkui tasakaaluhäired ning tunneb end silmnähtavalt halvasti.

Kaks korda on Kissu käinud kliinikus statsionaaris esmaabi saamas, et enesetunnet parendada ning ongi ilusti abi saanud. Küll aga on probleem siiski kestma jäänud, ehkki hetkeks on tundunud, et probleem saab seljatatud.