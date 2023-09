BBC teatel sai kassiomanik ühel päeval ootamatu kõne loomakliinikust, kust talle teatati, et sinna on toodud kass, kelle mikrokiip on seotud tema nimega. Tuli välja, et seiklushimuline kass oli rohkem kui kümme aastat tänavakassi elu elanud. Kass nägi räsitud välja ning kohalikud inimesed viisid ta veterinaari juurde, kuna kartsid, et kauem ta tänaval siiski vastu ei pea.