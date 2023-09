Erakordne juhtum sattus avalikkuse ette tänu ajakirjas Journal of Threatened Taxa avaldatud teadusuuringule, milles uuriti roomajate emotsionaalset võimekust, käitumist ja tunnetust.

Teadlaste silme all leidis aset juhtum, kus üks noor koer metsikute liigikaaslaste eest põgenedes jõkke jooksis, kus varitsesid teda kolm suurt krokodilli. Selle asemel aga, et loomale kallale tungida, otsustasid krokodillid empaatiat üles näidata ning tõukasid oma ninadega koera turvalises suunas kalda poole, kirjutas väljaanne The Mirror.