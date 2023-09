Tallinna loomaaia ninasarvikutele võis saatuslikuks saada ajutine elukoht

Saluneem selgitab, et loomaaias taheti teha ümberkorraldusi ninasarvikute siseruumis, mistõttu tuli loomad selleks ajaks viia teise majja. «Ega need tingimused seal väga meeldivad ei olnud,» kommenteerib Saluneem ning lisab, et maja oli algselt mõeldud teistele loomadele.

«Nad viidi [uude majja] juuni keskel ja kohanemine ruumide, inimeste ja häältega võttis aega, sest nad on küllaltki perud.» Saluneem tõdeb, et kuigi ninasarvikute ajutine kodu oli loomade tarbeks nii palju kui võimalik ümber tehtud, siis oli ninasarvikutel uues kohas ikka võimalik ennast vigastada. Saluneeme sõnul hakkas ninasarvik peale kohanemist uues elukohas aina aktivsemalt liikuma ja katsetama.

Ka suve alguses lahkunud isane ninasarvik Kigoma suri just ajutisel pinnal. «Kigoma läks oma traumaga ja nii-öelda lõpetas oma elu ise, et jäi torude vahele kinni,» kirjeldab Saluneem. Kibibi vigastas aga mõlemat jalga, mis raskendas looma liikumist. «Suured loomad – kui nad lamama hakkavad, et nad ei saa juua, ei saa tõusta, siis see kurnab loomad lõpuks ära,» räägib Saluneem ning lisab, et vägisi ei ole võimalik looma üleval hoida.

Saluneem selgitab, et kuigi teravmokk-ninasarvikud on üksikult elavad loomad, siis teatud määral võis Kibibi stressi minna ka Kigoma surma tõttu, sest see toimus nii ruttu. «Öeldakse, et loomad saavad aru, et midagi on teisiti,» sõnab Saluneem.

Loomaaiast selgitati, et septembri alguses lonkama hakanud Kibibile määrati ravi ning ta oli veterinaaride ja talitajate pideva jälgimise all. Tänu ravile ninasarviku tervislik seisund paranes, ta liikus hästi, sõi suuremates kogustes ja jõi vett. Ravi jätkus, kuid Kibibi seisund ei olnud stabiilne. Mõnel päeval suutis ta edukalt kõndida, vett juua ja süüa, kuid oli ka päevi, mil ta iseseisvalt piisavalt toitu ega vedelikku ei tarbinud.