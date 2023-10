SUUR GALERII ⟩ Nii armas: tööpostil lemmikloomad tõstavad nunnumeetri lakke

Osale fotokonkursil ja võida väärt auhindu!

Jaga meiega mõnda põnevat fotot ja lugu! Saada foto koos lemmiku lühikirjeldusega aadressil lemmik@postimees.ee . Võitjate vahel lähevad jagamisele uhked auhinnad, mille paneb välja PetCity . NB! Lisa kirjale ka enda telefoninumber, et saaksime võidu korral sinuga kiiresti ühendust võtta.

Vahvat fotoseeriat oma kolmest sabaga kolleegist jagas Lemmiku portaaliga Gerli , kes kirjutas, et kassid Pepe, Lolo ja Sisi aitavad suurema töökoormusega paremini toime tulla.

«Nad on meie kontoris püsielanikud, sest ettevõtjatena veedame isegi oma vaba aja tööl. Neid on kolm, nad on õed ja sündisid täitsa ootamatult tavalisele mustvalgele kassile,» sõnas Gerli.