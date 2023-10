NUNNU GALERII ⟩ Õpetaja abi ja pinnatööde spetsialist: vaata, millistel põnevatel töökohtadel lemmikud koos peremehega kaasas käivad

Austraalia lambakoer Villi on peremees Aleksandriga iga päev kontoris või laos kaasas, sh klientide juures. «Kontoris on Villi põhitöö klientide vastuvõtt, tervitus ja lao valve. Valvamisega on kahetised lood, vahest tundub, et talle ei ole valvetarkvara peale installitud,» ütleb peremees. Villi on isegi ettevõtte kodulehel töötajate nimekirjas.