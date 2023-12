OMAKlubis on mõnus, aga siin ei ole Pääsküla jõge, kus end palavuse korral jahutada. Kui minust kord personaaltreener saab, siis näitan külalistele ette need kõige parimad trikid. Kusjuures, mida mudasemaks supeldes saab, seda mõnusam on hiljem karata. Vahete-vahel viskan end jõusaalis kott-tooli kerra ja mängin, et tukun. Tegelikult ei kaota ma kunagi valvsust. Seega, sina, hea inimloom, kes sa seal mu kirja loed. Aeg on tõmmata käpad külje alt välja ja leida elus trennimotivatsiooni. Broneeri järgmine treening OMAKlubis või kirjuta mulle otse Instagramis @white_rahe.»

Šveitsi valge lambakoer Rahe töötab OMAklubi nimelises jõusaalis personaaltreeneri abina. Foto: Erakogu

Samojeed Viktor käib aga koos juuksurist perenaise Triinuga ilusalongis kliente rõõmustamas. «Kes kord teda paitanud, ei jõua ära imestada, kui pehme ta on! Kliendid väga fännavad teda ning on alati rõõmsad, kui nende külastuse ajal Viki ka salongis viibib. Ta on võitnud kõikide südamed ning teda lausa peetakse salongi maskotiks,» kirjutas Triin.

Samojeed Viktori käib juuksurist perenaisega aeg-ajalt tööl kaasas. Foto: Erakogu

Koer Helmes töötab aga hoopis Fe galeriis klienditeeninduse peaspetsialistina. «Vastutus on suur ja töö pingeline, seetõttu on otsustanud töötada osakoormusega (pühapäeviti),» kirjutas perenaine Kaia.

Helmes töötab Fe galeriis klienditeeninduse peaspetsialistina. Foto: Erakogu

Lugu sellest, kuidas labrador Steffi presidendile vimka viskas

Koeraomanik Heleri jagas lugu sellest, kuidas tema koerad Steffi ja Finn kohtusid Eesti presidendi Alar Karisega ehk kõik, mis saab minna vähegi teistmoodi kui tavaliselt, tõepoolest nii ka läks.