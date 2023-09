LEMMIK TÖÖL ⟩ Osale fotokonkursil ja võida auhindu!

Esimene osaleja on oma fotod juba teele pannud. Vahvat fotoseeriat oma kolmest sabaga kolleegist jagas Lemmiku portaaliga Gerli , kes kirjutas, et kassid Pepe, Lolo ja Sisi aitavad suurema töökoormusega paremini toime tulla.

«Nad on meie kontoris püsielanikud, sest ettevõtjatena veedame isegi oma vaba aja tööl. Neid on kolm, nad on õed ja sündisid täitsa ootamatult tavalisele must-valgele kassile,» sõnas Gerli.