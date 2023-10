GALERII ⟩ Põnev elu! Vaata, millistel töökohtadel lemmikud koos peremehega kaasas käivad

3-aastane emane bostoni terjer Lulu. Perenaine räägib: "Tema südantsoojendav truudus ja seltskondlik loomus teevad temast hindamatu pereliikme. Lulu ei eemaldu su kõrvalt hetkekski. Ta oleks valmis sinuga koos isegi tualettruumi tulema, kui see oleks lubatud! Tööpäevadel kontoris ei võta kaua aega, kuni Lulu tüdineb omaette mängimisest. Siis teab ta täpselt, mida teha – ronib sülle ja siis lauale, just nagu pildilt näha. Bostoni terjerid on aretatud olema ideaalsed seltsilised ja Lulu on selle muster-näide. Võõrastega on Lulu hoopiski iseseisev ja uhke daam. Lulu otsustab ise, kellel ja millal end paitada lasta või kellega mängida soovib. See teeb temast mitte ainult armastusväärse kaaslase, vaid ka isiksuse, kelle seltsi soovida ja kelle truudust hinnata."

Foto: Erakogu