Kui 2021. aastal külastas loomaaeda ligi 297 600 inimest, siis 2022. aastal oli see arv ca 52 800 kõrgem, ületades 350 000 piiri. Tänavu kaheksa kuuga on loomaaeda külastanud üle 310 100 inimese, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui 17 300 rohkem.

«Rõõm on näha, et Tallinna loomaaia populaarsus kasvab. See näitab, et loomaaia järjekindel kollektsiooni täiendamine, Vihmametsa ekspositsiooni avamine ja lastele suunatud tasuta külastuspäevade korraldamine on vilja kandnud. Kindlasti pakub loomaaed ka edaspidi võimalusi põneval moel loomade ja looduse maailmaga tutvuda ning jätkab lastele tasuta külastuspäevade traditsiooniga,» ütles abilinnapea Vladimir Svet pressiteates. Ühtlasi jätkub tema sõnul loomaaia direktori sihtotsing, mille käigus otsitakse inimest, kes suudaks asutust edasi arendada.