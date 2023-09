Nimelt otsustas kohalik farmiomanik Dawn kohvikut külastada koos oma imearmsa alpakaga, keda ta peab lemmikloomana, et premeerida teda sealse populaarse maiustuse ehk puppuccino'ga, vahendas Newsweek.

See on maiustus, mis koosneb vaid ühes koostisosast, vahukoorest Starbucksi logoga topsis, ning mis on põhiliselt mõeldud koertele.