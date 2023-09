VIDEO ⟩ Põder ületas Tallinn-Tartu maanteel eeskujulikult teed

Aedadega kinni ehitatud maanteed takistavad metsloomade, sh põtrade loomulikku liikumist. Selleks, et tagada mingisugunegi võimalus pääseda teisele poole kiirteed, on loodud ökoduktid ja maanteeameti elektroonilise märgistusega teelõigud, kirjutas Eesti Jahimeeste Selts oma kodulehel .

Video põhjal võib öelda, et pääsud töötavad. Jahimeeste Selts tuletab liiklejatele meelde, et metsloomal on alati peatee, ka kiirteedel. Põtrade ülekäigukohtades, sõltumata sellest, kas märguanne töötab või mitte, soovitatakse vähendada kiirust.