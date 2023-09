NUNNUMEETER LAES! ⟩ Ida prefektuuriga liitus noor politseikoera hakatis Karu

Koerajuhi Ahto jaoks on Karu juba kolmas teenistuskoer. Peres on veel 9-aastane teenistuskoer Uru, kes võttis uue kutsika kohe enda käpa alla ning on valmis pärandama kõik õpetussõnad ja koerustükid edasi.

Praegu on Karu alustanud vaikselt treeningutega, kus tehakse esimesi harjutusi jäljeajamises õpetamaks karumõmmi enda nina kasutama ning kuulekust arendama. Kuna tegu on veel noore kutsikaga, ei puudu päevakavast mõistagi mängimine, sest see on Karu lemmiktegevus.