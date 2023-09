Traagiliselt saba kaotanud koera lugu võttis ootamatu pöörde

Sel nädalal rabas lugejaid Valgamaalt pärit koera lugu, kes oli traagiliselt oma saba kaotanud ning ilmus võõrasse majapidamisse abi otsima. Tänaseks on loomakaitsjad saanud teada, et koera nimi on Kusti, kuid lugu võttis ka ootamatu pöörde.