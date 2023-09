Minister tahab loomakaitsjatega paremat koostööd teha

Põllumajandus- ja Toiduamet teatas pressiteate vahendusel, et 13. septembril toimunud ministeeriumi, PTA ning Eesti Loomakaitse Liidu ühisel kohtumisel tõdeti, et loomade heaolu valdkonnas oleks riigil ja loomakaitseorganisatsioonidel võimalik koos palju enamat saavutada,

«Eesti loomakaitsjad on aastaid teinud tänuväärset tööd ning panustanud loomade heaolu tagamisse. Ühiskonnas on selge ootus riigile olla loomade väärkohtlemise vastases võitluses senisest oluliselt jõulisem,» ütles regionaalminister Madis Kallas PTA edastatud pressiteates.

Regionaalminister lubas, et tulevikus kaitstakse loomi paremini: «Meie jaoks on oluline ajakohastada loomakaitse valdkonda, et see vastaks tänapäevastele oludele ja vajadustele. Riigil on plaanis üle vaadata ja ajakohastada seadusandlus, lisaks leppisime täna kokku riigi ja loomakaitsjate vahelise regulaarse suhtluse tihendamises. Lõpuks töötame kõik sama eesmärgi - loomade heaolu - nimel,» ütles Kallas.