Metsikute kasside taltsutamine vajab eriti nutikaid lahendusi

Väekasside aedik on suur 400-ruutmeetrine piiratud ala, kus on kaks väikest kassimaja, et väekassid saaksid vajadusel sooja ja varjulisse kohta minna. Varjupaikade MTÜ loodab, et sellistes tingimustes ja kassi valitud tempos harjuvad mõned neist inimesega nii palju, et neile saab uusi kodusid otsima hakata. Esimesed asukad on aedikusse sisse kolinud ja elavad seal segamatult rahulikku kassielu. Selline aedik on Eestis esmakordne.