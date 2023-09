Kassitoas on Bobbyt poputanud ja praeguseks on ta vabatahtlike sõnul saadud täitsa kobedasse kodukassi vormi. Bobby lühikarvaline triibukasukas on läikima löönud, rohelised silmad helgivad vallatult ning käpasokid pole enam tuhakarva, vaid ka päriselt valged.

3aastane Bobby on lihtne semukass, kellele piisab soojast kohast, kõhutäiest ja pikast paist. Teiste kassidega on ta sõber. Ta on kõigi sõber, alati soe ja salliv. Inimese sõber ka: maiuse lõhn muudab ta täitsa julgeks ja hakkajaks, paitamine on ka juba edenenud, mõnel päeval on Bobby laskunud teha täitsa korraliku paimassaaži.