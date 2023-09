PÄEVAKÄPP ⟩ Mänguhimuline Pets tahab nii väga kellegi kodusoojust nautida

Petsile meeldib MTÜ Cats Help vabatahtlike sõnul tohutult pai saada ning mängida. Temas on kõik, mida üks inimene kassist ihkab - mängulust, nurrumootor ja jutukus. Ta käib alati kaasas ja uurib, mida see inimolend parasjagu asjatab, aitab omamoodi kaasa (loe: ajab palli taga ja ajab mõned rätikuvirnad ümber) ning naudib lihtsalt inimesega aja veetmist.