SÜDANTLÕHESTAV ⟩ Väga õnnetul kombel kaduma läinud kassi otsitakse juba 2 nädalat

«Lüdwig on umbes poolteist aastat vana, ta on sõbralik ja usaldas inimesi, kes teda toitsid, kuid tõenäoliselt on ta ettevaatlik inimestega, keda ta ei tunne. Lüdvig on keskmise suurusega kass, graatsiline, uhke, kehaehituselt ning pea ja kõrvade kujult meenutab Vene sinist kassitõugu,» kirjutas Olga.