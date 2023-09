Uuringud näitavad, et just see mõjutab loomade heaolu kõige rohkem

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet korraldavad taas Rahvusvahelise loomade heaolu konverentsi, mille raames toimub sellel aastal ka Linnaloomade seminar. Konverents toimub 15. septembril ja Linnaloomade seminar 16. septembril Tallinnas Öpiku Majas. Konverentsi ja seminari fookuses on loomade vaimne heaolu ja liigikaitse.

Rahvusvaheline loomade heaolu konverents toimub sellel aastal juba neljandat korda. Konverents on pühendatud loomade kaitsmisele ja päästmisele ning inimestele, kes igapäevaselt loomadega tegelevad. Eesmärk on jagada rahvusvahelisel tasemel teadmisi ja kogemusi ning läbi selle tõsta loomakaitsjate ja kõigi loomadega tegelejate võimekust ning avardada valdkonnast huvitatute silmaringi. Seekordsel konverentsil on fookuses loomade vaimne tervis ja liigikaitse. Jagatakse teadmisi lemmikute vaimsest tervisest sh probleemkäitumisest ja kasside heaolu tagamisest ning eksootiliste lemmikloomade kaubanduse reguleerimisest ja metsloomade kaitsmisest.

«Tallinn on järjepidevalt liikunud selles suunas, et inimeste kõrval oleks ka loomadel linnas hea olla. Oleme ära jätnud aastavahetuse ilutulestikku ning teinud mitmeid teavituskampaaniaid, et vähendada pürotehnikast tingitud loomade iga-aastast stressi. Kuid on teisigi viise panustamaks loomade heaolu ning mul on hea meel, et meie konverentsi esinejad pakuvad osalejatele uusi teadmisi selles vallas. Värske koeraomanikuna tean, et oma kodulooma kohta saab alati uut juurde õppida,» ütles abilinnapea Vladimir Svet.