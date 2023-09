MUREKOHT ⟩ Kassipäästjad vajavad ligi 17 000 eurot, et oma tegevust jätkata

16 aastat kasside päästmisega tegelenud Tartu Kassikaitse on selle aja jooksul tänavalt päästnud sadu kui mitte tuhandeid kasse ning praegugi on nende hoole all üle saja kassi. Tegevuse jätkamine on aga kahjuks sattunud küsimärgi alla.

«Raske südamega peame teada andma, et praegu määramata ajani Tartu Kassikaitse enam uusi kasse vastu ei võta. Maksmata arvete hulk on kasvanud üüratuks, annetused on kahanenud aga olematuks,» kirjutasid kassikaitsjad sotsiaalmeedias.

Tartu Kassikaitse peamine koostöökliinik on lubanud rakendada maksimaalse limiidi, mille ulatuses võib organisatsioon neile korraga võlgu olla, kuid see summa on Tartu Kassikaitsel praegu kolmekordselt ületatud ehk võla suurus on 16 800 eurot. Võla tasumiseks on aega vaid 16. oktoobrini.

«Me ei pane Tartu Kassikaitset kinni: me jätkame tööd kõikide meie praeguste hoolealustega, keda on juba üle saja,» lubavad kassikaitsjad. Kõik need kassid vajavad iga päev toitu, liiva, ravi ja tähelepanu, kuid seda ei ole võimalik neile pakkuda, kui kogu aeg tuleb peale uusi kasse, uusi muresid ja uusi arveid. «Me oleme aga neile lubanud paremat elu kui see, mis oli tänaval, ja sellest lubadusest me taganeda ei kavatse.»