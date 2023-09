KAS OLED NÄINUD? ⟩ Inimesed on hämmingus, kui näevad, millised on roti silmad lähedalt vaadates

Pildil on kasutaja lemmikloomana peetav rott sumedas valguses pea puurist välja pistnud ja näha on kaks õhupallisarnast silma. Rott vaatab otse kaamerasse, kuid mõlemad silmad vaatavad vastupidises suunas.

Teadlikumad inimesed juhtisid aga tähelepanu, et on olemas teaduslik seletus, miks rottide silmad sellised olid. Pungil silmad võivad tuleneda nähtusest, mida nimetatakse «bruxing», mis tähendab, et rott krigistab õrnalt hambaid. «See tähendab lihtsalt, et nad on üliõnnelikud, kuid esimest korda nähes võib see tõeliselt ehmatav olla.»