Ehmatav põhjus, miks ei tohiks lasta koeral enda nägu lakkuda

Aastaid on arvatud, et koera keel on palju puhtam kui inimese oma, kuid nüüd on teadlased selle arusaama ümber lükanud. Koeraekspert Marty Beckeri sõnul on iseenesestmõistetav, miks koerte süljes rohkem ohtlikke baktereid leidub. «Kui te mõtlete enda lemmiku igapäeva peale, on seal küllaga hetki, kus ta nuusutab mõne liigikaaslase taguotsa või uudistab prügikasti sisu,» selgitas Becker.