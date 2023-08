Treenitud ninaga politseikoer paljastas saripedofiili

Politsei külastas kahtlustust kontrollides Contento kodu ja palus esitada kõik oma elektroonikaseadmed. Contento näitas kolme vidinat ja teatas, et rohkem neid pole. Spetsiaalselt elektroonikat otsima koolitatud koer Monty leidis aga tema seljakotist kohe teise nutitelefoni. Seadme mälust leidis politsei mitu videot alaealiste seksuaalse kuritarvitamise stseenidega.

Ülekuulamistel väitis Contento mitu korda, et tegu on tema vastu seatud lõksuga, kuid tunnistas hiljem oma süüd täielikult. Kolmapäeval, 23. augustil mõistis Liverpooli kohus ta 20 kuuks vangi.

Kohtunik Anil Murray ütles karistust määrates: «On selge, et teie minevik on antud juhul raskendav. Teie kahjuks on politseikoer Monty elektroonikaseadmete leidmise spetsialist ja tegi oma tööd väga hästi.»