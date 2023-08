KURI KOER? ⟩ Rottweiler leidis vastsündinu ja tegi midagi üllatavat

Meediaväljaande El Pais andmetel sünnitas 2018. aastal Uruguays noor tüdruk lapse. Värskel emal olid vaimse tervisega tõsised probleemid ning ta otsustas äsja sündinud lapsest vaikida ja ta lähedalasuvasse kuuri peita. Tõenäoliselt oleks laps sinna jäänudki, kui kuurist mööduv rottweiler poleks tajunud, et midagi on valesti.

Mees rääkis kohalikule politseile, et sai eelmisel õhtul oma pojalt kõne, et ta naisel oli verejooks, kuid ta ei teadnud, et nad last ootasid. Tänu tähelepanelikule rottweilerile leiti laps elusalt ja viidi haiglasse ülevaatusele.