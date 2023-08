Vannipartidega mänginud koer vajas erakorralist arstiabi

Shanghaist pärit Liu märkas hiljuti, et tema lemmiklooma buldogi kummipart on kadunud. Ta otsis kodus ja vaatas ringi, aga kui lelu ei leidnud, jõudis ta järeldusele, et koer võib olla selle alla neelanud ning pöördus kiiresti loomaarsti poole.

Liu rääkis South China Morning Postile, et premeeris väikeste pardikestega oma koera. Parte jagati kodulähedases kohvikus teed ostvatele klientidele ning koeraomanik tõi neid oma lemmikule. Ühel hetkel, kui avastas, et parte kaob ja kodust neid enam leida ei õnnestu, tekkiski esimene kahtlus, et koer võib olla need alla neelanud.