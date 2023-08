ETTEVAATUST ⟩ Need levinud mänguasjad on koertele ohtlikud

TikTokki videoid postitav mees jagas ühes uuemas videos, et koertele ostetud mänguasjad ei ole tihti täiesti ohutud ning tegelikult leidub mitut tüüpi mänguasju, mis teevad koerale palju kahju. Ekspert tõi välja kolm mänguasja, mida koeraomanikud peaksid kindlasti vältima ning nende hulgas on ka koerte lemmikud pehmed mänguasjad, kirjutab The Sun .

Lisaks hoiatas mees, et inimesed peaksid vältima kummist latekspallide ostmist. Loomaarst paljastas, et tavaliselt on latekspallid kaetud kummiga milles on ka väike auk. See auk on aga koerale ohtlik, sest see võib kergesti tema huule või keele külge kinni jääda.